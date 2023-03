Keine Rede mehr von der "Abschaffung der Bundesländer", die einst noch der steirische ÖVP-Landesrat Gerhard Hirschmann propagiert hatte: Am heutigen Landesfeiertag sang Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) vielmehr das Hohelied des Föderalismus. Weder sei dieser "zu teuer" fürs Land, noch sei Österreich zu klein dafür: "15 der 50 US-Bundesstaaten sind ungefähr so groß wie die österreichischen Bundesländer", sagte er. Wyoming habe 580.000 Einwohner: "Haben Sie je davon gehört, dass man Wyoming abschaffen will?"