Egal, mit wem man sich in den vergangenen Monaten in der ÖVP unterhalten hat, früher oder später kam die Sprache darauf, wie schlecht der politische Stil in der Gesellschaft geworden sei. Persönliche Untergriffe, Shitstorms in der digitalen Welt, Schimpftiraden im Parlament: All das trifft bürgerliche Politikerinnen und Politiker sehr – und man kann das als Bürger nachvollziehen.