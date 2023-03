Hans Peter Doskozil drängt zurück an die Parteispitze der SPÖ. Öffentlich machte er das Ansinnen am Montag, personell bereitet er diesen Schritt wohl schon länger vor. Im Umfeld des burgenländischen Landeshauptmanns tummelt sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an Pressesprechern, die bereits Werner Faymann und Christian Kern berieten.