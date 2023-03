Nach und nach sind die SPÖ-Genossinnen und Genossen im Wiener Parlament eingetroffen, seit 13 Uhr beraten die Parteigremien hinter geschlossenen Türen, wie es im Führungsstreit zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Herausforderer Hans Peter Doskozil weitergehen soll. Es verspricht, eine lange Sitzung zu werden. Sie wird von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures moderiert, zu Beginn wurde den Anwesenden ordentlich der Kopf gewaschen, wie es aus der Sitzung heißt. Statt um 15 Uhr soll der Vorstand erst um 16 Uhr zusammen kommen. Für erste Vorstandsmitglieder, die bereits im Hohen Haus angekommen sind, heißt es also Warten.

Im Vorfeld deutet bereits einiges auf eine Kombination aus Mitgliederbefragung (wie sie sich Doskozil wünscht) und einen anschließenden Parteitag hin. Eine solche Abfolge räumte er selbst im Vorfeld der Sitzung ein. Rendi-Wagner gab keine Stellungnahme ab. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gab sich wenig begeistert: "Ich hoffe auf irgendetwas Vernünftiges."

Abstimmung formal gegen die Regeln

Der heute debattierte Mitgliederentscheid, wie ihn sich Doskozil wünscht, ist eigentlich gar nicht im Sinne des Erfinders. Denn in § 24 Absatz 12 des Parteistatuts heißt es:

"(12) Gegenstand eines Mitgliederentscheides können

jedenfalls nicht sein:

[...]

c) Beschlüsse, die gemäß diesem Statut von anderen

Gremien oder Organen zu fassen sind"

Und dieser Buchstabe c) ist ein Problem: Denn der Beschluss, wer die Partei führen soll, ist tatsächlich dem Parteitag vorbehalten. Legt man das Statut streng aus, ist das, was Doskozil am Dienstag brieflich beantragt hat, also unmöglich: Über den Parteichef kann nicht per Mitgliederentscheid abgestimmt werden.

Aus der burgenländischen Landespartei heißt es dazu auf Anfrage der Kleinen Zeitung: "Niemand sollte sich jetzt hinter Paragrafen verstecken. Es geht um Inhalte und nicht um Formalismus."

Faktisch ist eine Abstimmung kaum zu verhindern

Faktisch wird sich eine Mitgliederbefragung kaum verhindern lassen. Gewichtige Landesparteien wie jene Niederösterreichs – formal die mitgliederstärkste Landesgruppe der SPÖ – und Oberösterreichs haben sich bereits hinter Doskozils Forderung gestellt, auch im Rendi-Wagner-Lager erwärmt man sich im Hintergrund zunehmend für eine Abstimmung. Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser und der steirische SPÖ-Chef Anton Lang haben sich vorerst bedeckt gehalten. Für "unmöglich" hält dies die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger, auch die mächtige Wiener Landespartei (für deren städtische Wählerschaft ein "rechterer" Doskozil an der Parteispitze schwer zu verdauen wäre) ist dagegen.

Dass die Partei sich auf Dauer verweigern könnte, halten Beobachter für unwahrscheinlich: Wenn Doskozil die nötigen rund 16.000 Unterschriften von Mitgliedern sammelt, um eine Abstimmung zu erzwingen, werde sich die Partei nicht verweigern können – besonders, weil Rendi-Wagner 2020 selbst ihre Obfrauschaft per Mitgliederbefragung bestätigen hatte lassen.

Ein Kompromiss könnte so aussehen, wie ihn Oberösterreichs Landeschef Michael Lindner am Dienstagabend in der "Zeit im Bild 2" geschildert hat: Zunächst lässt man die Mitglieder abstimmen, danach wählt formal ein Parteitag den siegreichen Kandidaten zum Vorsitzenden.

Bürgermeister fordern Urabstimmung

Während die Gremien tagen, melden sich zahlreiche SPÖ-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mit einer Forderung nach einer Urabstimmung zu Wort. Das Vorhaben, das laut Aussendung von mehr als 50 Kommunalpolitiker aus fünf Bundesländern unterstützt wird, beinhalt einen klaren Appell: „Weil wir eine echte Entscheidung und ein Ende des ewigen Streits wollen, gibt es aus unserer Sicht nur einen Weg: Wir sozialdemokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, fordern einen geoordneten Weg, um mit einem Mitgliederentscheid die Vorsitzentscheidung zu klären", lässt Harald Bergmann, Bürgermeister der steirischen Stadtgemeinde Knittelfeld, im Schreiben wissen.

Dass auch Bürgermeister und Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Hainfeld auf der Unterstützerliste stehen, ist dabei für Kenner der Parteigeschichte besonders bezeichnend. In der Niederösterreichischen Gemeinde 1888/89 wurde die damals noch "Sozialdemokratische Arbeiterpartei" gegründet. Der frühe SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hatte bereits vor einigen Jahren ein "zweites Hainfeld" und damit eine Neugründung der SPÖ gefordert.