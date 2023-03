Herr Inzko, denken Sie oft an Bosnien?

Jeden Tag.



Wie gefährdet ist der Friedensprozess im Land?

In der Weltpolitik gibt es einen Wettbewerb der Konflikte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht die Ukraine im Vordergrund und am Balkan der Kosovo. US-Präsident Joe Biden wacht nicht in der Früh auf und fragt sich, was es in Sarajevo oder Banja Luka Neues gibt. Der Friedensprozess stockt, weil die Internationale Gemeinschaft nicht imstande ist, die Zeit oder den Willen hat, mehrere Konflikte gleichzeitig zu lösen.