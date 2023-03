Kärnten hat gewählt – und Wien aufmerksam zugeschaut. Auch in den Bundesparteizentralen verfolgte man die Landtagswahl, in jener der SPÖ wurde es nach der ersten Hochrechnung wohl besonders still. Dort hatte man auf eine Verschnaufpause gehofft, die die geringen Verluste für Wahlgewinner und Landesparteichef Peter Kaiser, mit denen gerechnet wurde, bringen sollten. Doch das Ergebnis fiel schlechter aus, die SPÖ wurde im südlichen Kernland deutlich geschwächt.