Es waren heftige Wellen, die das Ergebnis der Landtagswahl in Niederösterreich Ende Jänner auch in der Bundespolitik ausgelöst haben. Deutliche Verluste für die regierende ÖVP, starke Zugewinne für die FPÖ und eine SPÖ, die an Zustimmung verlor. Die heutige Landtagswahl in Kärnten hat weniger bundespolitische Bedeutung. Der Urnengang hat nicht den Charakter einer Testwahl, die Unterschiede zwischen Bund und Land sind groß – der Nationalrat wird planmäßig erst 2024 wieder gewählt.