Die Bundesregierung hat einige Staatsgäste zum Opernball am Donnerstag eingeladen. Bundeskanzler Karl Nehammer empfängt den belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo in seiner Loge, Gast von Finanzminister Magnus Brunner ist dessen deutscher Amtskollege, FDP-Chef Christian Lindner. Auf der Einladungsliste der Bundesregierung findet sich auch der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis sowie der nordmazedonische Außenminister. Wirtschaftsminister Martin Kocher begrüßt seinen Schweizer Amtskollegn Guy Parmelin.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat diesmal keinen Gast. Lindner war in seiner Zeit als Oppositionschef als Gast der Neos in Wien.

Kanzler Nehammer empfängt diese Woche nicht nur den belgischen Premier zu bilateralen Gesprächen in Wien, angesagt haben sich auch die finnische Premierministerin Sanna Marin sowie der spanische Regierungschef Pedro Sánchez. Marin hätte bereits vor Weihnachten nach Österreich kommen sollen, wegen einer kurzfristig einberufenen Parlamentssitzung in Helsinki musste der Besuch verschoben werden. Am Opernball wird Marin aber nicht tanzen.

Auch der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck kommt am Freitag zu einem Arbeitstreffen mit Martin Kocher nach Wien. Den Opernball lässt Habeck aber aus.