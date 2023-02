Außenminister Alexander Schallenberg trauert um seinen Vater. Der einst höchste Beamte im Außenamt, Wolfgang Schallenberg, ist am Mittwoch im 93. Lebensjahr verstorben. Der einstige Spitzendiplomat vertrat Österreich als Botschafter in Indien, Spanien und Frankreich. Im Laufe seiner Karriere leitete er die Kommunikationsabteilung des Außenministeriums sowie die Kultursektion. Außenminister Alois Mock machte ihn 1992 zum Generalsekretär im Außenamt. Schallenberg senior ging 1995 in Pension.

Der stets humorvolle, liebenswürdige Ex-Spitzendiplomat trat in der Öffentlichkeit bei der erstmaligen Angelobung seines Sohnes als Außenminister im Sommer 2019 in der Hofburg auf. Der Karriere seines Vaters hat der jetzige Außenminister zu verdanken, dass er, Alexander Schallenberg, in Bern zur Welt kam und seine Kindheit in Indien verbrachte.