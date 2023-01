Die Landtagswahl in Niederösterreich ist geschlagen. Bei winterlichen Temperaturen haben sich die Wahlberechtigten entscheiden, wer künftig das Bundesland führen soll. Laut der ersten Hochrechnung von SORA für den ORF heißt der Wahlsieger des Abends FPÖ. Sie konnte Platz zwei erringen - mit 25 Prozent. 2018 waren es noch 14,76 Prozent. Platz eins geht wie erwartet an die Landeshauptfrau-Partei ÖVP - doch mit herben Verlusten. Die Partei kommt auf 39,7 Prozent - nach 49,63 Prozent im Jahr 2018- und würde damit die absolute Mehrheit und würde die Mehrheit in der Landesregierung verlieren.

Die SPÖ liegt bei 21 Prozent und damit weit hinter der FPÖ. Unter Frontmann Franz Schnabl verliert die Partei, was wohl auch zu Debatten im Bund führen dürfte. Die Grünen - noch weiter abgeschlagen - mit aktuell 7,3 Prozent, für die Neos sind es 6,3 Prozent.

ÖVP sieht "Schmerzliches Ergebnis", FPÖ einen "Befreiungsschlag"

Acht Listen traten bei der Landtagswahl an, fünf davon standen landesweit auf dem Stimmzettel. Landeshauptfrau und ÖVP-Listenerste Johanna Mikl-Leitner sprach bei ihrer Stimmabgabe am Vormittag von einem "Schicksalstag für Niederösterreich". In einer ersten Reaktion sprach Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner von einem "schmerzlichen Ergebnis". Personelle Konsequenzen werde es dennoch nicht geben, die Landeshauptfrau habe "gekämpft wie eine Löwin".

Bei den Freiheitlichen wurde gejubelt. Eine Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeschefin Mikl-Leitner schloss Generalsekretär Michael Schnedlitz aber umgehen gegenüber dem ORF aus. Man werde Mikl-Leitner auch nicht zur Landeshauptfrau wählen. Für die Partei sah Schnedlitz einen "Befreiungsschlag". Für die SPÖ sei der Wahlsonntag ein "nicht ganz einfachen Tag", erklärte Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Über nun folgende Personaldebatten wollte er an diesem Abend nicht sprechen. Aber: Das Ziel, die Absolute der ÖVP zu brechen, habe man "erreicht".

Zuversichtlich gab sich Hikmet Arslan, der Landesgeschäftsführer der Grünen. Das Plus bedeute aktuell einen Zugewinn eines vierten Abgeordnetensitzes. "Wir haben ein Mandat für den Umweltschutz dazugewonnen." Es sei ein "super Ergebnis". Davon sprach auch Neos-Spitzenkandidatin Indra Collini, man habe ein "solides Wachstum" verzeichnen können. Laut ersten Hochrechnungen hat die Partei den angepeilten Klubstatus aber verfehlt. Laut Collini sei "noch nicht alles ausgezählt".

Die Parteizentrale der Volkspartei in St. Pölten hatte am Wahlsonntag ungebetenen Besuch bekommen. Drei mutmaßlich rechte Extremisten kletterten auf das Gebäude, sie sollen ein Transparent enthüllt und Flugzettel zu Grenzschutz und Migration verstreut haben. Laut APA soll auf Transparent und Flyern "Politiker einsperren" sowie "Die ÖVP ist der Feind der Österreicher" gestanden haben. Laut LVT werden die drei Verdächtigen nun "vernommen", sie sollen die Aussage verweigern. Dem Trio droht eine Anzeige. Die Partei informierte über einen "Sturmversuch rechtsextremer Extremisten auf die Parteizentrale der Volkspartei NÖ".

Bei der letzten Wahl Ende Jänner 2018 konnte die ÖVP mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner 49,63 Prozent der Stimmen erringen. Ein Umstand, der auch der Strahlkraft von Sebastian Kurz im Bund zu verdanken war. Heute, fünf Jahre und zwei Kanzlerwechsel später, sorgten Korruptionsvorwürfe und Co. für Gegen- statt Rückenwind aus Wien. Der Partei wird in Umfragen zwar Platz eins, jedoch ein Fall auf 42 bis sogar 38 Prozent prophezeit. Verliert die ÖVP im klassisch schwarzen Bundesland ihre Absolute im Landtag, stellt sich die Frage nach einer Koalition. In der Partei wurde zuletzt das Schreckensgespenst "Rot-Blau" an die Wand gemalt, das es zu verhindern gelte.

56 Mandate sind im Landesparlament zu vergeben. Die ÖVP hatte 2018 29 Sitze und die absolute Mehrheit errungen, die SPÖ bekam 13, die FPÖ acht. Grüne und Neos stellten je drei Abgeordnete. Eine Neuerung wird es bei der Wahl aber geben: Im Vergleich zum letzten Wahlgang dürfen diesmal um 97.500 Personen weniger ihre Stimme abgeben. Grund dafür ist die seither fixierte Abschaffung des Zweitwohnsitzerwahlrechts.