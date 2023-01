Mit Live-Ticker. 1.288.838 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wählen in diesen Stunden einen neuen Landtag. Wer antritt, wie die Chancen der Bewerber stehen und warum diesmal um mehr als 97.000 Menschen nicht mehr an die Urnen dürfen.

Der Wahltag im Liveticker:

Plakate, Aufsteller und Co. haben in den letzten Wochen das öffentliche Bild in den Straßen Niederösterreichs geprägt. Heute, Sonntag, kann sich die wahlberechtigte Bevölkerung bei winterlichen Temperaturen entscheiden, welchem der abgebildeten Gesichter sie am ehesten zutraut, das Bundesland zu führen. Seit 6.00 Uhr haben die ersten der 2.623 Sprengel geöffnet. Acht Listen treten bei der Landtagswahl an, fünf davon stehen landesweit auf dem Stimmzettel. Landeshauptfrau und ÖVP-Listenerste Johanna Mikl-Leitner gab kurz vor 10.30 Uhr in Klosterneuburg ihre Stimme ab. Mit Mann Andreas und Hündin Milou im Gepäck erklärte sie: "Dieser Tag kann zum Schicksalstag für Niederösterreich werden."

Bei der letzten Wahl Ende Jänner 2018 konnte die ÖVP mit Landeshauptfrau Mikl-Leitner 49,63 Prozent der Stimmen erringen. Ein Umstand, der auch der Strahlkraft von Sebastian Kurz im Bund zu verdanken war. Heute, fünf Jahre und zwei Kanzlerwechsel später, sorgen Korruptionsvorwürfe und Co. für Gegen- statt Rückenwind aus Wien. Der Partei wird in Umfragen zwar Platz eins, jedoch ein Fall auf 42 bis sogar 38 Prozent prophezeit. Verliert die ÖVP im klassisch schwarzen Bundesland ihre Absolute im Landtag, stellt sich die Frage nach einer Koalition. In der Partei wurde zuletzt das Schreckensgespenst "Rot-Blau" an die Wand gemalt, das es zu verhindern gelte.

FPÖ als großer Wahlgewinner?

Spannend wird, vor allem im Hinblick auf die Auswirkungen auf den Bund, das Rennen um Platz zwei. In den letzten Umfragen überholte die FPÖ mit Spitzenkandidat Udo Landbauer die SPÖ und ihren Frontmann Franz Schnabl. Die Blauen dürften als Sieger des Abends aus der Wahl gehen, ihnen wird ein saftiges Plus vorhergesagt. Grüne und Neos finden sich deutlich abgeschlagen in den Umfragen. Die impfkritische Partei MFG kandidiert zudem in den Wahlkreisen Baden, Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln, die "KPÖ plus – offene Liste" (KPÖ) wiederum in Amstetten, Bruck a. d. Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt. In Amstetten findet sich auch "Dein Ziel" (ZIEL) auf der Liste, die von ehemaligen MFG-Politikern gegründet wurde.

56 Mandate sind im Landesparlament zu vergeben. Die ÖVP hatte 2018 29 Sitze und die absolute Mehrheit errungen, die SPÖ bekam 13, die FPÖ acht. Grüne und Neos stellten je drei Abgeordnete. Eine Neuerung wird es bei der Wahl aber geben: Im Vergleich zum letzten Wahlgang dürfen diesmal um 97.500 Personen weniger ihre Stimme abgeben. Grund dafür ist die seither fixierte Abschaffung des Zweitwohnsitzerwahlrechts.