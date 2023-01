Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek wandelt auf den Spuren freiheitlicher musikalischer Vorbilder wie HC Strache (mit Deutsch-Rap) oder Jörg Haider (mit Kärntnerliedern). Sie hat am Freitag auf dem YouTube-Kanal der Salzburger FPÖ den Wahlkampfsong "Nie weg von Dir" präsentiert – eine "Liebeserklärung an Salzburg", nicht ganz frei von Seitenhieben gegen die politische Konkurrenz. An Lied und zugehörigem Musikvideo sind zahlreiche Politiker der Salzburger Freiheitlichen beteiligt.

"Die Idee ist aus Blödelei entstanden, daraus ist dann aber ein ernstzunehmendes Projekt geworden", sagte Svazek zur APA. "Wir haben viele Vollblutmusiker im Büro. Der Song weicht ein wenig vom ernsten Politikeralltag ab und fördert Stimmung und Zusammenhalt in der Landesgruppe." Musikalisch für den Song verantwortlich zeichnet FPÖ-Salzburg-Klubdirektor Dom Kamper. Salzburg wählt am 23. April 2023 einen neuen Landtag.

Das Video finden Sie hier: