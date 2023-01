Zwischen dem Parlament und dem ORF herrscht seit Wochen dicke Luft. ORF-Chef Roland Weißmann hatte kürzlich aus heiterem Himmel erklärt, er habe die Absicht, Nationalratssitzungen künftig nur noch auf ORF III zu übertragen. "Wir waren sehr überrascht darüber", heißt es im Präsidium des Parlaments. In einer Präsidialsitzung haben sich vier von fünf Parlamentsparteien für eine Beibehaltung der Übertragung auf dem deutlich reichweitenstärkeren Kanal ORF 2 ausgesprochen. Die Grünen bezogen keine Position.

Nun hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nach Informationen der Kleinen Zeitung den ORF-Chef zu einer Aussprache ins Parlament eingeladen. In einem Brief im Namen der Präsidiale wird Weißmann ersucht, seine Überlegungen in einer Gesprächsrunde mit den Mediensprechern der fünf Parlamentsparteien auszubreiten. Die Terminfindung hat erst begonnen.

Im Hohen Haus wird argumentiert, der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF sehe auch vor, dem Parlament auch die Öffentlichkeit zu verleihen. "Die nötige Reichweite lässt sich nur über ORF 2 generieren." Bei der Reichweite sollte es keine Rückschritte geben.

Auch Puls 24 überträgt die Sitzung

Im Regelfall überträgt der ORF Parlamentssitzungen von 9 bis 13 Uhr, ab 13 Uhr wandert die Sitzung auf ORF III. In der Zwischenzeit hat die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe bekannt gegeben, dass man relevante Plenarsitzungen des Nationalrates und des Bundesrates künftig auch auf Puls 24 und in der Streaming-App Zappn ausstrahlt.