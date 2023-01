Der Absturz eines Hubschraubers Mittwochfrüh in einem Vorort von Kiew endete in einer furchtbaren Tragödie. Nicht nur sind der Innenminister und seine engsten Mitarbeiter bei dem Crash ums Leben gekommen. Das Fluggerät stürzte auf einen Kindergarten und ging in Flammen auf – noch dazu zu einem Zeitpunkt, als die Kinder von ihren Eltern gerade dort abgeliefert worden sind. Unter den 17 Toten sind vier Kinder zu beklagen.