Eine Woche nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus werden nun neue Details über den E-Scooter-Unfall von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) bekannt. Brunner stürzte zu später Stunde auf der Heimfahrt von der Wiedereröffnung des Parlaments in Wien schwer. Augenzeugen des Sturzes unweit der Freyung im ersten Bezirk soll es keine geben, Brunner soll von einem Passanten bewusstlos am Boden liegend aufgefunden worden sein, heißt es in Regierungskreisen.

Polizei und Rettung seien umgehend zur Stelle gewesen. Brunner, der keinen Helm trug, wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert. Angeblich erlitt der Finanzminister ein Schädelhirntrauma. Bereits heute soll er das Krankenhaus wieder verlassen, zuletzt hatte es geheißen, er habe einen Schädelbasisbruch erlitten.

Offen bleibt, wie es zu dem Unfall kam. Brunner soll keine Erinnerungen an den Sturz haben. Die Polizei sah offenbar keine Notwendigkeiten, Ermittlungen aufzunehmen.