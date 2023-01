Live. In einem feierlichen Festakt wird heute das erneuerte Parlamentsgebäude eröffnet. Am Wochenende gibt es Tage der offenen Tür für alle Besucherinnen und Besucher. Auch die Parlamentshomepage ist erneuert worden.

Nach fünf Jahren Umbauzeit eröffnet heute das historische Parlamentsgebäude an der Wiener Ringstraße. Neben den Klängen der Wiener Philharmoniker und der Wiener Sängerknaben, Ansprachen der Nationalratspräsidenten und des Bundesratspräsidenten erwartet Sie auch eine Festrede des früheren deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble. Anschließend folgt ein moderiertes Gespräch der Klubobleute des Nationalrats.

Wenn Sie den feierlichen Festakt verfolgen wollen, sind Sie an dieser Stelle gut aufgehoben: Wir übertragen live.

Eine Stunde vor der feierlichen Eröffnung liefen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Der rote Teppich wurde ein letztes Mal festgeklopft. Und während sich Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum ersten Mal durch das neue Hohe Haus führen ließ, probten die Wiener Sängerknaben im Bundesversammlungssaal ihren großen Auftritt. Hinter den Kindern halten zwei der zehn Statuen einen Strauß Blumen in den Händen. Einen tieferen Sinn hat das nicht, die Handhaltung der Römer hat sich schlicht dafür angeboten.

Wochenende der offenen Tür

Wenn Sie sich selbst ein Bild von dem um rund 350 Millionen Euro sanierten Gebäude machen wollen, haben Sie dazu am Wochenende (14. und 15. Jänner) Gelegenheit. Zu entdecken gibt es dabei etwa den Nationalratssaal mit seiner neuen spektakulären Glaskuppel, den neuen Sitzungssaal des Bundesrats und den Bundesversammlungssaal, wo am 26. Jänner die Angelobung des Bundespräsidenten stattfinden wird. In der Säulenhalle gibt es die Möglichkeit, Vertretern aller Parlamentsfraktionen zu begegnen.

Ein speziell angefertigtes Briefmarken-Set, das an den Tagen der offenen Tür im Parlament mit einem exklusiven Ersttagsstempel angeboten wird, und die Fünf-Euro-Demokratiemünze, gefertigt aus dem Kupferdach des historischen Parlamentsgebäudes, stehen zum Kauf bereit.

Geöffnet ist das neu sanierte Parlamentsgebäude am Samstag und Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr, letzter Einlass für

ist um 16.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Infos gibt es hier.

Auch Parlamentshomepage erneuert

Alternativ können Sie sich dem neuen Parlament über dessen ebenfalls rundum erneuerte Homepage annähern. Neu sind unter anderem Vorstellungsvideos aller Abgeordneten, ein viel intuitiveres Interface und Open Data-Schnittstellen für Forscher und andere professionelle User.