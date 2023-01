Wenn Heinz-Christian Strache heute das Wiener Straflandesgericht betritt, kennt er den Weg zum Gerichtssaal. Genau, wie er die Fragen der Richterin und der Staatsanwaltschaft zum Großteil kannte, die ihm in den letzten Monaten gestellt wurden. Der frühere Vizekanzler und FPÖ-Chef dürfte heute das Urteil im Prozess zur Affäre um den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (Prikraf) erhalten - zum zweiten Mal. Der Prozess musste zum Teil wiederholt werden.

Strache wurde im Sommer 2021 schuldig gesprochen. 15 Monate bedingte Haft lautete damals das Urteil. Der Klinikbetreiber der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, hatte der Bundespartei von Strache in Summe 12.000 Euro gespendet - angeblich für einen aussichtslosen Initiativantrag. Der Vorwurf: vermuteter Gesetzeskauf.

Neuauflage des Prozesses

"Die Käuflichkeit von Amtsträgern muss unterbunden werden", hatte Richterin Claudia Moravec-Loidolt damals ihr Urteil begründet. Doch es hielt nicht. Das Oberlandesgericht Wien hob das Urteil Ende August 2022 auf, das Verfahren musste wiederholt werden. Das zweite Urteil war bereits Ende November des Vorjahres erwartet worden, doch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte kurzfristig Beweisanträge gestellt und weitere Zeugen geladen. Diese werden in diesen Minuten befragt. Heute stehen zudem die Schlussplädoyers von Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf dem Programm, danach soll die nunmehrige Richterin Helene Gnida ein Urteil sprechen.

Einen Freispruch hat Strache bereits in der Tasche. Ende Juli des Vorjahres wurde er vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen, ebenso wie der mitangeklagte Unternehmer Siegfried Stieglitz, dem Strache für Spenden an einen FPÖ-nahen Verein einen Aufsichtsratsposten in der Asfinag verschafft haben soll.