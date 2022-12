In Linz wird der Porscheweg wegen NS-Verstrickungen des Namensgebers umbenannt

Der legendäre Autobauer Ferdinand Porsche tat sich in der NS-Zeit als skrupelloser Ausbeuter von KZ-Häftlingen, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen hervor. Anders als in Graz wird in Linz nun der Porscheweg umbenannt.