Wenn es etwas gibt, das der Bildungsminister nicht mehr auf seinem Tisch haben will, dann ist das die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler. "Es hat die Menschen sehr aufgeregt, dass die Kinder noch Masken tragen mussten, als im Rest des öffentlichen Lebens schon andere Regeln galten", sagt Martin Polaschek – jetzt gelten an den Schulen dieselben Regeln wie überall anders: "Wir halten uns an das Variantenmanagement der Bundesregierung; damit fahren wir ganz gut."

Ob Politiker nicht gerade jetzt, wo mehrere Viren und Krankheiten für überfüllte Spitäler und Ausfälle unter Schüler- und Lehrerinnenschaft sorgen, andere Kriterien anlegen sollten als was die Menschen aufgeregt hat? "Ich finde ihre Frage – bei allem Respekt – nicht passend", sagt Polaschek im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: Schulen seien in der Pandemie nicht der Ort gewesen, an dem sich das Coronavirus hauptsächlich übertragen hatte – das sei bei Influenza und anderen Erregern wohl nicht anders, so der Rechtshistoriker. Punktuelle Maßnahmen für die Schulen will er nicht mehr.

"Man benotet sich nicht selbst"

Ein Jahr ist es jetzt her, dass Martin Polaschek eher überraschend Heinz Fassmann am Wiener Minoritenplatz beerbt hat. Der ehemalige Rektor der Universität Graz war auf Empfehlung der steirischen Volkspartei im Dezember 2021 nach Wien übersiedelt, als Karl Nehammer die ÖVP und das Kanzleramt übernommen hat.

Eine Schulnote will sich der Minister für sein erstes Amt im Jahr nicht geben – "man benotet sich nicht selbst" –, verweist aber auf die zahlreichen Krisen, von denen es geprägt war. "Man darf nicht vergessen, ich bin ins Amt gekommen, da war klar, die nächsten Monate werden von Corona geprägt sein." Wenn er das erste halbe Jahr seiner Amtszeit über Interviews geführt haben, hätten sich diese praktisch nur um Covid gedreht. "Die Frage war immer: Müssen Schüler Masken tragen", so Polaschek. Dann sei die Republik "vom Pandemiemanagement direkt in den Ukraine-Krieg geschlittert", Zigtausende vertriebene Schüler seien ins Schulsystem zu integrieren gewesen – und zuletzt war das Ministerium, mit allein 45.000 Bundeslehrerinnen und -lehrern formal der größte Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, mit akutem Lehrermangel und den Folgen der Energiekrise beschäftigt.

Wenn Polaschek das so erzählt, klingt es ein wenig nach Rechtfertigung – dafür, dass aus seinem ersten Jahr nur wenige Leuchtturmprojekte (präsentiert hat er etwa Strategien gegen Wissenschaftsfeindlichkeit, Lehrermangel und Nachhaltigkeit) und keine grundlegenden Reformen eines Bildungssystems bekannt sind, in dem es an vielen Ecken krankt.

"Talent und Begabung werden nicht wertgeschätzt"

Zum Beispiel in der Begabtenförderung: "Wir haben nicht einmal einen Ansatz, die Hochbegabten herauszufiltern. Geschweige denn, dass wir sie dann fördern würden", attestierte Nobelpreisträger Anton Zeilinger vor Kurzem in dieser Zeitung. Ein Befund, den Polaschek teilt: "Ja, das ist leider so. Wir haben leider die Tradition, dass Talent und Begabung wenig wertgeschätzt werden", stellt der 57-jährige Minister fest. "Bei uns wurde lange Zeit nur über – zweifelsohne wichtige – Chancengerechtigkeit bei den Benachteiligten gesprochen – aber nicht darüber, was man tun kann, die wirklich Begabten zu fördern."

Was genau gemacht werden kann, lässt Polaschek vorerst offen: "Wir werden uns Gedanken machen müssen, was wir da tun." Schnelle Antworten um der schnellen Antwort willen – das ist nicht Polascheks Stärke.

"Vielleicht wäre es gescheiter, nur auf quick wins zu setzen"

Der Steirer spricht lieber davon, wie oft er in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen unterwegs sei (mindestens einmal pro Woche), wem er zuhöre (Lehrern, Experten, auch Bildungspolitikern aus der Opposition), und dass er "nächstes Jahr unterschiedliche Strategien vorlegen" wolle. Kurzfristige, um mehr Unterstützungspersonal an die Schulen zu bekommen, genauso wie langfristige gegen den Lehrermangel, gegen die Undurchlässigkeit des Bildungssystems, für eine "klare Vision von Schule, was sie leistet, was sie leisten sollte und auch, was sie nicht leisten kann".

"Vielleicht wäre es gescheiter, als Politiker nur auf 'quick wins' zu setzen", sagt Polaschek – "aber langfristige Projekte vorzubereiten, auch wenn man nicht selbst Früchte erntet, ist wichtig."

Zwei Jahre bleiben der türkis-grünen Koalition noch in ihrer (regulären) Amtszeit. Polaschek bliebe auch länger: "Ich würde das Amt gerne in einer weiteren Legislaturperiode ausüben. Aber das entscheidet der Wähler."