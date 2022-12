Im Sommer 2017 wurden Kisten geschleppt, Büros neu bezogen und Akten eingeordnet. Das Parlament zog aus dem Haus am Ring in das Ausweichquartier in und um die Wiener Hofburg. Das Haus, das 1874 bis 1883 nach den Plänen von Theophil Hansen erbaut und nach schweren Schäden durch den Zweiten Weltkrieg bis 1956 wiederaufgebaut wurde, hatte man daraufhin umfassend erneuert. Was alles neu ist, sehen Sie hier.