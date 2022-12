Anfang November war die Debatte um steigende Asylzahlen und ankommende Menschen aus Indien und Tunesien in Österreich bereits in vollem Gange, als die Wiener SPÖ einen nicht unumstrittenen Vorschlag aufs Tapet brachte. In der „Wiener Konferenz“ wurde damals beschlossen, dass sich die Landespartei für einen erleichterten Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft einsetzen will.