In der heutigen Pressestunde will Kanzler Karl Nehammer das Veto gegen den Schengenbeitritt von Rumänien und Bulgarien verteidigen. Die Argumente sind nicht neu. 75.000 der 100.000 an der Ostgrenze Aufgegriffenen waren nicht registriert, was als Beleg für den gescheiterten EU-Außengrenzsschutz diene. 40.000 kamen auf dem Luftweg über Serbien nach Europa, weitere 40.000 auf dem Landweg über Bulgarien. Von den insgesamt 100.000 Personen gelangten 80.000 direkt über Ungarn nach Österreich, 20.000 wählten den Umweg über Rumänien. Neu ist, dass Österreich gemeinsame Streifen mit Ungarn im Hinterland plant. Nehammer prägt in dem Kontext einen neuen Begriff: Asylbremse.

Bekannt geben könnte Nehammer außerdem, dass der bereits beschlossenen Energiekostenzuschuss für Unternehmen budgetär ausgeweitet werden soll, damit Betriebe keinen Startnachteil gegenüber deutschen Firmen, die vom Gaspreisdeckel profitieren, hinnehmen müssen. Durchgesickert ist, dass die Regierung am 11. und 12. Jänner eine Klausur abhalten will, das Aus für das Amtsgeheimnis könnte beschlossen werden.