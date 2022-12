Sollte die Koalition bis zum regulären Wahltag im Herbst 2024 halten, hätten Türkis und Grüne bald zwei Drittel der Legislaturperiode absolviert. Mitte Jänner wollen Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler die beiden Regierungsteam zu einer zweitägigen Klausur außerhalb von Wien, sehr wahrscheinlich in Niederösterreich, zusammentrommeln.

Laut einem Insider könnte dabei ein Update des Regierungsprogramms, eine Art Regierungsprogramm 2.0 vorgenommen und beschlossen werden. Bekanntlich wurde der Koalitionsvertrag vor Ausbruch von Corona bzw. vor dem russischen Überfall auf die Ukraine geschrieben. Den Auswirkungen der multiplen Krisen auf das Verständnis vom starken Staat, auf die Budgetpolitik, auf das Gesundheitssystem, die sicherheitspolitische Einbettung Österreichs in Europa, die Gasversorgung und die Energiewende trägt der Koalitionsvertrag nicht in dem Ausmaß Rechnung.

Bisher trafen sich Volkspartei und Grüne dreimal zu einer Klausur, einmal in Krems, zweimal wegen Corona im Kanzleramt in Wien. Frühere Regierungen versammelten ihre Teams in Sillian (Osttirol), in Seggauberg und Loipersdorf (Steiermark) oder auch in der Stadt Salzburg. Die Sommerministerräte gingen in Reichenau, Mauerbach und in Wien über die Bühne.