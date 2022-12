Vor einem Jahr hatte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler versprochen, dass sie ein Gesetz über die posthume Aberkennung von Ehrenzeichen für Personen, die in die Gräuel der NS-Zeit verwickelt waren, bald einbringen werde. Zuletzt hatte sich sogar der Chef der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, dafür starkgemacht, dass diese Lücke endlich geschlossen wird. Ein Regierungsentwurf liegt derzeit nicht vor, Edtstadler versichert allerdings, dass sie Anfang 2023 dem Parlament einen Text unterbreiten werde, es bestehe noch Abstimmungsbedarf. "Wer sich an den Gräueltaten des Nationalsozialismus beteiligt hat, kann nicht Ehrenzeichenträger der Republik sein", lässt die ÖVP-Politikerin keine Zweifel an ihrer grundsätzlichen Haltung, dass in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht

Neos-Antrag gelangt zur Abstimmung

Dem stellvertretenden SPÖ-Klubobmann und Vorsitzenden des Verfassungsausschusses, Jörg Leichtfried, reicht es jetzt. Er hat das Thema auf die Tagesordnung der Sitzung am Dienstag gesetzt. Dabei soll ein von der Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper bereits vor drei Jahren eingebrachter Antrag über ein Ehrenzeichenrechtsänderungsgesetz zur Abstimmung gelangen. "Die Regierung hat versprochen, dass es heuer eine Lösung gibt, ich gehe also davon aus, dass auch ÖVP und Grüne im Ausschuss zustimmen werden und es damit eine Mehrheit gibt. Alles andere wäre ja überhaupt nicht zu erklären." Es sei unerträglich, dass Ehrenzeichen von NS-Verbrechern nicht posthum aberkannt werden können.

Aberkennung in Deutschland möglich, nicht in Österreich

Anlass ist der Fall Hans Globke, der zu den engsten Mitarbeitern des einstigen deutschen Kanzlers Konrad Adenauer gezählt hatte und dem 1956 die zweithöchste Auszeichnung der Republik, das "Große Goldene Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich", verliehen wurde. Erst später wurde das volle Ausmaß von Globkes Verwicklungen in die NS-Verbrechen bekannt, er gilt als Co-Autor der NS-Rassengesetze. In Deutschland wurde ihm das Ehrenzeichen aberkannt, Österreich sieht diese gesetzliche Möglichkeit nicht vor.