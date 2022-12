In gewissem Sinn kann man über Politikergehälter nicht reden: Sie sind immer zu hoch, in Krisenzeiten ganz besonders. Und Krise haben wir jetzt eh schon fast immer. Trotzdem soll man sich dazu nicht verschweigen, denn die Frage ist durchaus legitim: ob überhaupt und in welchem Ausmaß unsere Volksvertreter ihr Geld wert sind.