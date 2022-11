Lange bevor sich die Autorin dieser Zeilen mit EU-Politik beschäftigt hat, prägte diese bereits ihr Leben. Als Kärntnerin war Italien nie weit, die Staus an der Grenze jedoch umso länger. Als 1998 der Grenzbalken zu Italien in die Höhe ging und das Familienauto zum ersten Mal an den verwaisten Hüttchen vor Tarvis vorbeibrauste, ohne von gestrengen Beamten beäugt zu werden, wurde das Konzept Europäische Union greifbar.