Pro von Jürgen Czernohorszky, Stadtrat für Klimaschutz, Umwelt und Demokratie in Wien

Stumm sein heißt, keine Stimme zu haben. Stumm sein heißt, nicht gehört zu werden. Stumm sein ist ein Schicksal, das viele Menschen in Österreich erleiden. Und zwar nicht, weil sie nicht sprechen könnten, sondern weil sie es nicht dürfen. Tausende Menschen leben seit vielen Jahren in Österreich, in zweiter oder dritter Generation, haben Familien gegründet und gehen tagtäglich ihrer oftmals schweren und schlecht bezahlten Arbeit nach. Meist sind sie die wahren Leistungsträger und Systemerhalterinnen, arbeiten als Hilfsarbeiterinnen, Reinigungskräfte oder Pfleger. Fast unvorstellbar: Von ihnen sind fast 80 Prozent überhaupt nicht wahlberechtigt. Für uns Sozialdemokraten ein völlig untragbarer Zustand.