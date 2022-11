Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid brachte mit seinen Chats nicht nur mehrere Politiker in Bedrängnis, sondern rückte am Wochenende auch "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak in den medialen Fokus. In einem 166-seitigen „Auswertungsbericht“ der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sind Chat-Unterhaltungen zwischen Schmid und Nowak ersichtlich, in denen Schmid mehrfach bei Nowak intervenierte. Dieser bittet Schmid wiederum um Unterstützung bei seinen Ambitionen auf den ORF-Chefsessel. Die ihm Schmid auch zugesagt hat. Den Posten hat Nowak am Ende nicht bekommen, er hatte sich auch nicht beworben. "Ich hatte keinen Deal mit Thomas Schmid", erklärte der "Presse"-Chef gegenüber der Kleinen Zeitung.

Heute, Montag, wurde nach einer internen Sitzung eine Erklärung der Styria Media Group AG veröffentlicht, in der festgehalten wurde, dass man die Vorwürfe nun "im Rahmen einer internen Prüfung" untersuchen wolle. Nowak selbst "stellt seine Funktionen als Chefredakteur und Herausgeber der 'Presse' aus eigener Entscheidung bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ruhend", heißt es dort. Florian Asamer, stellvertretender Chefredakteur der „Presse“, führe bis zum Vorliegen der Ergebnisse die Chefredaktion.

ORF-News-TV-Chef Schrom "tritt ab sofort Urlaub an"

Nach Veröffentlichungen von Chats mit dem damaligen Vizekanzler Heinz Christian Strache wird sich nun auch Matthias Schrom als Chefredakteur von ORF 2 zurückziehen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat sich an den ORF-Ethikrat gewandt, damit dieser den Sachverhalt rund um die Chats zwischen Schrom und Strache zu prüfen.

Schrom tritt sofort einen Urlaub an; bis auf weiteres ist die stellvertretende Chefredakteurin Eva Karabeg interimistisch mit der Redaktionsleitung beauftragt.



ORF 1 sei "noch viel linker" als ORF 2, schrieb etwa Matthias Schrom an Strache © ORF



„Die Optik der Chats ist verheerend und so habe ich den Ethikrat um Prüfung ersucht. Die Glaubwürdigkeit der ORF-Nachrichten steht trotz dieser Chats weiterhin außer Zweifel. Die ORF-Redakteur/innen arbeiten weisungsfrei und einzig auf Basis von ORF-Gesetz und Redaktionsstatut. Ihre Berichterstattung war, ist und bleibt unbeeinflussbar, das liegt auch daran, dass die bisherige Amtsführung von Matthias Schrom fachlich unumstritten war", schreibt Roland Weißmann in einer Aussendung. Der Ethikrat ist zuständig für die Beratung aller Maßnahmen zur Einhaltung und Eignungsprüfung des Verhaltenskodex für journalistische Tätigkeit.