Der Rechnungshofbericht über die Cofag – der Staatsbetrieb, der im Rahmen der Corona-Einschränkungen die Hilfs- und Ersatzmilliarden des Bundes verteilt hat – liest sich einigermaßen verheerend. „Die COFAG entstand binnen weniger Tage, ohne nachvollziehbare Dokumentation im Finanzministerium sowie ohne Abwägung von Alternativen“, so hebt der am Freitag veröffentlichte Bericht an – und von da an geht es abwärts.