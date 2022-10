Steigende Zahlen

Um die 400 Flüchtlinge werden derzeit im Burgenland aufgegriffen – pro Tag. Seit Jahresbeginn waren es bereits 55.000, österreichweit liegt die Zahl bei 75.000 Personen. Im Burgenland laufen die Migranten meist den 750 Soldaten des Bundesheeres in die Hände, die mit Radar- und Wärmebildgeräten an der Grünen Grenze ihren Dienst versehen. 3000 dieser „Begegnungen“ verzeichnet das Heer aktuell pro Woche, meist in Wäldern und in der Nacht, wo die Flüchtlinge von Schleppern „losgeschickt“ werden.