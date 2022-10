Die erste Auslandsreise nach der Wiederwahl führt den Bundespräsidenten am 7. November zur Weltklimakonferenz ins ägyptische Sharm el-Sheikh. Alexander Van der Bellen wird dort gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs an der COP27 teilnehmen. Bis zum Ende der Konferenz bleibt die überdimensionierte Weltkugel im Maria-Theresien-Zimmer der Hofburg (siehe Foto) aufgestellt.

"Das Eindämmen der Klimakatastrophe ist unsere große, gemeinsame Verantwortung und Aufgabe", so Van der Bellen in einer Aussendung. "Wir haben nicht mehr viel Zeit. Umso wichtiger sind Fortschritte in Ägypten. Die gute Nachricht: Es liegen Lösungen am Tisch. Jetzt braucht es Mut und Entschlossenheit, sie auch umzusetzen." Die Politik sei aufgefordert, Taten zu setzen. "Wir haben keine Zeit mehr für kurzsichtige Klientelpolitik, auch in Österreich nicht. Sie setzt die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder aufs Spiel. Dafür habe ich absolut kein Verständnis. Die EU und damit auch Österreich kann und muss hier vorangehen."