Magnus Brunner ist der 25. Finanzminister der Republik seit 1945, am heutigen Vormittag hält der Vorarlberger seine erste Budgetrede im Plenum des Nationalrates. Die Begleitumstände könnte nicht schlechter sein. Die Inflation galoppiert auf und davon, Österreich steuert auf eine Stagnation, wenn nicht sogar Rezension zu. Corona hat mit dem Hilfspaket von mehr als 40 Milliarden Euro ein tiefes Loch in den Haushalt gerissen. Und ein Ende der Energie-, Teuerungs- und Wirtschaftskrise ist nicht in Sicht. Der Krieg steuert auf eine weitere Eskalation zu.

Noch hält Finanzminister Magnus Brunner die Details seines ersten Budgets unter Verschluss, einige Eckpunkte sind bereits nach außen gesickert. Dem Vernehmen nach übersteigen die Staatsausgaben erstmals deutlich die 100 Milliarden Euro. Im abgelaufenen Jahr werden die Ausgaben auch dreistellig sein, allerdings hatte man es nicht darauf angelegt. Das ist jetzt anders.

Rekordverdächtig sind auch das Defizit und die Staatsausgaben. Das Defizit überschreitet wieder einmal die Maastricht-Obergrenze von drei Prozent, der Schuldenstand steigt auf 367 Milliarden Euro – gemessen am BIP sinkt der Anteil allerdings auf 76,7 Prozent.

Anders als in den letzten Jahren, wo sich Österreich durch seine Bonität günstig auf den internationalen Märkten finanzieren konnte und vergleichsweise wenig an Zinsen zurückzahlen musste, wird sich der Zinsaufwand im nächsten Jahr von 4,4 auf neun Milliarden Euro verdoppeln. Ein nicht minder großes Loch reißt die kalte Progression ins Budget. Künftig werden die Einkommenstarife automatisch an die Teuerung angepasst.

Grundsätzlich will die Regierung, wie es heißt, nicht nur durch Milliardenpakete gegen die Teuerung Krisen abfedern, sondern auch gezielt in Zukunftsbereiche investieren. Dem Ausbau der erneuerbaren Energie sowie dem Umbau der Industrie soll dabei eine besondere Priorität eingeräumt werden. Investiert wird auch ins Bundesheer.

Der Vorarlberger macht allerdings eines deutlich: „Klar ist: Nach der Krise müssen wir die Schulden wieder reduzieren – nicht aus Selbstzweck, sondern als Vorsorge für kommende Krisen. Jetzt hat oberste Priorität, die Kaufkraft zu erhalten. Denn wir können es uns nicht leisten, jetzt nicht zu helfen.“