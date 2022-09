Auch unter dem Eindruck der Sabotage-Akte an den Pipelines in der Ostsee haben die heimischen Sicherheitsbehörden den Schutz der kritischen Infrastruktur weiter verstärkt. Details will man verständlicherweise keine nennen, nach Informationen der Kleinen Zeitung geht es vor allem um den Energiebereich, also Pipelines, Öl- und Gaslager, Umspann- und Umschaltwerke, auch Raffinerie. Besondere Aufmerksamkeit wird man weiterhin dem Gasknoten im niederösterreichischen Baumgarten schenken, wo bekanntlich russisches Gas für ganz Europa, insbesondere Italien und Deutschland, verteilt wird.