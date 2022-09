Ein politisches Erdbeben war gestern im Tiroler Landhaus angekündigt. Eines, das man bis auf den Ballhausplatz in Wien spüren wird. Gestern, kurz nach 17 Uhr, nachdem die erste Hochrechnung verkündet wurde, war klar, dass die Richterskala nicht komplett ausgereizt wurde. Die Katastrophe für die ÖVP blieb aus. Und trotzdem fiel die Partei, die unter dem Namen MATTLE angetreten ist, tief. Der Verlust beträgt fast 10 Prozentpunkte, man fiel auf 34,7 Prozent. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis für die Partei. Anton Mattle, die ÖVP hat ihn in den vergangenen Wochen als „Toni“ vermarktet, betrat am Wahlabend das Tiroler Landhaus, um klarzumachen, dass sein Sessel nicht wackelt.