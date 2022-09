Die Tiroler Landtagswahl bringt der ÖVP das historisch bei Weitem schlechteste Ergebnis: Laut der ersten Hochrechnung fällt die Volkspartei um fast zehn Prozentpunkte auf 34,5 Prozent. Dahinter liegt die FPÖ mit 18,9 Prozent haarscharf vor der SPÖ mit 18,5 Prozent.

Das Rennen um den zweiten Platz ist aber noch nicht entschieden, die Schwankungsbreite beträgt aktuell 1,5 Prozent. Da die ÖVP 14 Mandate und FPÖ und SPÖ je sieben Mandate im neuen Landtag hätten, wäre sowohl eine schwarz-rote, als auch eine schwarz-blaue Koalition möglich.

Auch der bisherige Koalitionspartner der ÖVP dürfte abgestraft worden sein: Laut der ORF/SORA-Hochrechnung um 18.27 Uhr erhielten die Grünen 8,9 Prozent der abgegebenen Stimmen, 1,8 Prozentpunkte weniger als noch 2018. Am meisten gewinnen konnte die Liste Fritz mit 9,9 Prozent, das ist ein Zuwachs von 4,4 Prozentpunkten. Mit einem vorläufigen Ergebnis von 6,2 Prozent dürften Neos den Einzug in den Landtag geschafft haben, die impfkritische MFG dürfte die 5-Prozent-Hürde mit 2,7 Prozent klar verfehlt haben.

535.112 Menschen waren heute in Tirol zur Wahl des 36-köpfigen Landtages aufgerufen. Die letzten Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr, in Osttirol wurde die letzte Stimme bereits um 16 Uhr abgegeben. Das vorläufige Endergebnis dürfte um 19 Uhr eintreffen.

Schon jetzt ist aber klar: ÖVP-Chef Anton Mattle will Chef der Tiroler Volkspartei bleiben und Landeshauptmann werden. Die FPÖ verfehlt zwar wohl ihr historisch bestes Ergebnis, feiert aber vorerst den zweiten Platz. Die SPÖ hofft, die Freiheitlichen noch einzuholen - und von der Volkspartei in die Regierung geholt zu werden.

Grüne und Neos hätten auch gerne mitregiert, das ist nun aber eher unwahrscheinlich: ÖVP und SPÖ wollten im Vorfeld unbedingt eine Zweierkoalition, mit der FPÖ will sonst niemand zusammenarbeiten. Grünen-Chef Gebi Mair spricht bereits von einer "ganz klaren Niederlage". Jubeln darf auch die Liste Fritz: Sie gewinnt am stärksten hinzu - und wollte ohnehin nicht in die Regierung.

Wir berichten live:

Die ersten Hochrechnungen knapp nach 17 Uhr weisen noch eine große Schwankungsbreite auf, da Ergebnisse aus Innsbruck werden erst spät kommen, erklärt SORA-Chef Christoph Hofinger im ORF. Die Landeshauptstadt habe eine "eigene politische Landschaft" und könnte daher die Werte im ganzen Bundesland noch entscheidend ändern.

Im Zentrum der Wahl stand die Frage, wie stark die bisher vorherrschende ÖVP unter ihrem neuen Spitzenkandidaten Anton Mattle abstürzen würde - und welche Auswirkungen das auf den Bund haben würde. So ist das historisch schlechteste Ergebnis heute ein Erfolg: In Umfragen wurde die Volkspartei teils klar unter 30 Prozent gesehen, noch am Sonntag hatte ÖVP-Chef Mattle auf einen "guten Dreier" gehofft.

Die ÖVP-Tirol zwischen Frust und Jubel © APA/ROLAND SCHLAGER

Obwohl man in der Volkspartei über einen Verlust von fast zehn Prozentpunkten nicht jubeln kann, wird die Partei mit dem Ergebnis gut leben können. Denn mit über einem guten Drittel der Stimmen kann sich die ÖVP-Chef ihren Koalitionspartner zwischen SPÖ und FPÖ aussuchen. Ein Szenario, das so im Vorfeld nicht alle Umfragen vorhergesehen hatten.

Der Tiroler ÖVP-Chef Anton Mattle verliert die Landtagswahl deutlich - und kann dennoch zufrieden sein © ORF

In einem kurzen Statement dankte Mattle den Wählerinnen und Wählern. Da man mit 14 Mandaten aktuell doppelt so Sitze im Tiroler Landtag habe, wie der Zweite, "stellen wir auch den Anspruch, den Landeshauptmann zu stellen", erklärte der ÖVP-Chef. Das 14. Mandat der Volkspartei wackelt allerdings noch. Die Frage, ob die nächste Koalition aus ÖVP und SPÖ bestehen werde, wollte er nicht beantworten.

Enger Kampf um den symbolischen zweiten Platz

Hinter der Volkspartei ging es für SPÖ und FPÖ um den Kampf um den zweiten Platz - und um die Regierungsbeteiligung: FPÖ-Chef Markus Abwerzger stellte im Vorfeld den Anspruch, selbst Landeshauptmann zu werden, die Freiheitlichen freuten sich auf das historisch beste Ergebnis in Tirol. Den zweiten Platz der ersten Hochrechnungen zu halten, wäre für die FPÖ symbolisch wertvoll. Tatsächlich politisch verwertbar ist aber die Tatsache, dass sich eine schwarz-blaue Koalition ausgehen würde.

Mit dem dritten Platz kann die SPÖ in Tirol nicht zufrieden sein © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Die SPÖ unter der Führung von Georg Dornauer hatte auf mindestens 20 Prozent gehofft und wollte zweitstärkste Kraft bleiben. Beide Ziele dürften, Stand jetzt, verfehlt worden sein. Dass sich aber eine schwarz-rote Mehrheit ausgehen dürfte, wird in der SPÖ wohl positiv entgegengenommen. Immerhin machte Dornauer im Wahlkampf keinen Hehl daraus, zu zweit mit der ÖVP regieren zu wollen.

Alle drei großen Parteien würden Zweierkoalitionen bevorzugen. Somit dürften die bisher mitregierenden Grünen bei Koalitionsverhandlungen leer ausgehen. Auch Neos und die stark zulegende Liste Fritz bräuchten ein (sehr unwahrscheinliches) Bündnis aus drei bis vier Parteien, um in die Regierung zu kommen. Anders als Grüne und Neos fühlt sich die Liste Fritz in der Oppositionsrolle aber ohnehin wohl.

ÖVP Tirol bei Jungen nur dritte Wahl

Die Volkspartei darf sich vor allem bei den über 60-Jährigen für ihr Wahlergebnis bedanken: Die Hälfte der Generation 60+ hat ihr Kreuz bei der ÖVP gemacht. Das zeigt eine Wahltagsbefragung von SORA/ISA mit mehr als 8 Prozent Schwankungsbreite.

Die Jugend schenkte der ÖVP demnach weniger Vertrauen. Hätten nur unter 30-Jährige gewählt, wäre die Volkspartei mit 17 Prozent nur am dritten Platz hinter FPÖ (24 Prozent) und SPÖ (22 Prozent) gelandet.

Bundespolitischer Stimmungstest

Die KPÖ kandidierte in der Landeshauptstadt Innsbruck und in Innsbruck-Land und erzielte laut der ersten Hochrechnung 0,4 Prozent. Die Gruppierung "mach mit– Die Liste für alle anderen" trat nur in Innsbruck-Land an und versammelte sich laut der aktuellen Hochrechnung 0,1 Prozent der Stimmen hinter sich.

Politikwissenschafter Peter Filzmaier ließ vor der Wahl abfragen, welche Themen von den Tiroler Wahlberechtigten sehr häufig diskutiert wurden. "Da gibt es einen ganz klaren Spitzenreiter, das ist das Thema Teuerung", sagt Filzmaier im ORF: Mehr als 54 Prozent der Befragten gaben an, im Wahlkampf sehr häufig über "Inflation und steigende Preise" diskutiert zu haben. Über ein Drittel haben häufig über leistbares Wohnen sowie die Sicherung der Energieversorgung gesprochen.

Alle drei Themen sind bundes-, wenn nicht sogar europapolitisch. Auch deshalb gilt die Tiroler Wahl als wichtiger bundespolitischer Stimmungstest. Am 9. Oktober folgt dann mit der Bundespräsidentenwahl ein bundesweiter Urnengang. Im kommenden Jahr wählen Niederösterreich, Salzburg und Kärnten ihre Landtage neu.