Der beschauliche Innenhof des Heurigen Enigl im niederösterreichischen Mödling ist gut gefüllt. Dass das von den Freiheitlichen aufgestellte Transparent beim improvisierten Rednerpult eine kleine Niederösterreich-Fahne ziert, veranlasst einen der Anwesenden zur kecken Frage: „Seit wann plakatiert ausgerechnet die FPÖ mit der ukrainischen Flagge?“. Gelächter. Die Stimmung ist ausgelassen, man kennt sich. Neben Parteifunktionären haben sich auch Interessierte eingefunden, um sich anzuhören, was Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz an diesem Abend zu sagen hat.



„Er ist der beste Kandidat, weil er anders ist, als die anderen“, erklärt eine Dame, vor der ein imposanter, in strahlendem Gelb behaltener Blumenstrauß steht. Den habe man extra für Rosenkranz mitgebracht, erklärt ihre Sitznachbarin. „Auch Männer können ja einmal Blumen bekommen“, hält sie fest.



Vom Rest des Publikums wird Rosenkranz wenig später mit Applaus bedacht, als er zum Mikrofon tritt und einen kräftigen Schluck von seinem „ersten Sturm heuer“ nimmt. „Sehr brav“, kommentiert das ein Herr aus dem Bezirk und prostet ihm beschwingt zu.



Bevor es um die bevorstehende Wahl geht, erzählt Rosenkranz von seiner Tätigkeit als Volksanwalt. Doch als ihm einer der anwesenden Hunde ins Auge springt, gerät er ins Schwärmen. Er habe selbst eine Hündin („mein Weibilein“) zuhause, die wohl „das einzige weibliche Wesen ist, das mich bedingungslos liebt“. Dafür erntet er Gelächter und Applaus vom Publikum und das Bellen eines dadurch aufgeschreckten Hundes.



Dass er sich um das höchste Amt im Staat bewirbt, sei eine Ehre für ihn, versichert er. Kandidatsvorgänger und Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer habe ihm dazu gratuliert, „er wünscht sich, dass der Kleber diesmal hält“. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen habe „seine vielen Ankündigungen jedenfalls nicht wahr gemacht“, sagt Rosenkranz und viele seiner Zuhörerinnen und Zuhörer nicken. Er habe sich „in der Hofburg eingeigelt, ja fast verbarrikadiert“. Er würde die Hofburg hingegen öffnen, verspricht er – auch für seine aktuellen Mitbewerber, die er als „Experten“ zu Gesprächen einladen will.



Die klarste Zustimmung gibt es an diesem Abend für fünf Worte, die Rosenkranz zur Lage in der Ukraine findet – „Es ist nicht unser Krieg“. Er übt Kritik an den Sanktionen gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin, die die Österreicherinnen und Österreicher deutlich härter treffen würden. Van der Bellen bekomme diese Folgen aber nicht mit, „denn die wahren Expertinnen und Experten für die Teuerung“ seien Friseurinnen und Bäcker, mit denen der Präsident ohnehin nicht in Kontakt komme. Er hoffe jedenfalls, „dass ich zumindest Zweiter werde“, um Van der Bellen in eine Stichwahl zwingen zu können. „Na, na, na. Erster“ ruft eine ältere Dame durch den Innenhof. Mit einem „Glück auf“ beendet Rosenkranz seine Ausführungen.



Fragen aus dem Publikum gibt es im Anschluss trotz Nachfrage keine. Der Politiker schreitet daraufhin zielsicher durch den Hof, bleibt bei jedem Tisch stehen, prostet zu und steht für Selfies bereit. „Ich wünsche dir alles, alles Gute“, versichert ihm eine ältere Frau beim Händeschütteln.

Als er zum Tisch mit den Damen kommt, die ihm den Blumenstrauß und eine Karte überreichen, wirkt er überrascht. Er bedankt sich, posiert für ein Foto und bewundert den Strauß. „Sie dürfen mir aber nicht böse sein, wenn den meine Frau zuhause bekommt“, erklärt er. Als er schon beim nächsten Tisch ist, schaut ihn eine der Blumen-Überreicherinnen nach. „Wenn er das alles umsetzen kann, was er sagt, wäre das natürlich schön.“