In einem Brief an die neun Landeshauptleute hat das Kanzleramt in Wien jetzt angeordnet, am kommenden Montag, zum Begräbnis der Queen, alle Flaggen in den Staatsfarben an öffentlichen Gebäuden auf halbmast zu setzen und darüber hinaus die EU-Flagge einzuholen. Letzteres schreibt das Protokoll vor, entbehrt vor dem Hintergrund des Brexits aber nicht einer gewissen Ironie.