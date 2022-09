Ein Haushalt hat einen Pool. Für dessen Pflege hat er eine Umwälzpumpe – ein älteres Gerät, aus einer Zeit, in der Strom noch billig war, es braucht etwa sechs Kilowattstunden Strom pro Tag.

Ein anderer Haushalt hat vor Kurzem auf eine Wärmepumpe umgestellt, die ökologisch nachhaltigste Form des Heizens. Nehmen wir an, es braucht dafür im Schnitt ebenfalls etwa sechs Kilowattstunden am Tag.

Pragmatisch betrachtet ist ein Pool Luxus, die ökologisch verantwortungsvolle Heizung dagegen sozial hocherwünscht. Trotzdem bekommen beide Haushalte im Rahmen der „Strompreisbremse“ der türkis-grünen Koalition die gleiche Förderung – den auf zehn Cent pro Kilowattstunde verbilligten Strom. Für beide Beispielhaushalte greift der Staat gleich tief in die Tasche. In Summe hinterlässt er den künftigen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dafür zweieinhalb Milliarden Euro neuer Schulden.

Die Bremse ist ein ungenaues Instrument. Sie fördert nachhaltiges Verhalten genauso sehr wie verschwenderisches, hilft reichen Haushalten genauso wie Bedürftigen, unterscheidet nicht zwischen Singlewohnung und Familienhaus.

Auflösen lässt sich das nicht, solange man mit der Förderung direkt am Strompreis ansetzt: Weil der Strom kein Mascherl hat, ist es für den Staat unmöglich nachzuvollziehen, ob man die Energie für Grundbedürfnisse einsetzt oder für Luxus. Und zwischen armen und weniger bedürftigen Haushalten zu unterscheiden, traut sich der Staat schlicht nicht zu, ebenso wenig eine Verknüpfung von Melde- und Zählerdaten.

Wenn man bereit ist, diese Schwächen zu akzeptieren, ist die „Bremse“, wie die Regierung sie konzipiert, in sich ein relativ vernünftiges System. Sie ist schnell umsetzbar, einfach zu verwalten und auszuzahlen, sie wirkt – bei allen Randfällen – direkt gegen die Preisexplosion im elementaren Strombereich. Ob es aber grundsätzlich gescheit und folgenden Generationen gegenüber verantwortungsvoll ist, das Land mit einer so ungenauen Förderung zu bestreichen, ist zu hinterfragen.

Ja, das Leben wird an allen Ecken und Enden teurer, jeder von uns spürt das. Weil die punktuelle Strompreisbremse eben nur beim Strom ansetzt, wird, noch bevor diese fertig präsentiert wird, schon über eine Heizkostenbremse nachgedacht. Und wann kommt eine Lebensmittelkostenbremse? Vielleicht eine Mobilitätskostenbremse? Alles Grundbedürfnisse immerhin.

Irgendwann wird sich das für den Staat nicht mehr ausgehen. Es kann nicht Aufgabe eines Gemeinwesens sein, seine Bürgerinnen und Bürger vor allen Widrigkeiten der Welt abzuschirmen. Ja, wer bedürftig ist und sich eine höhere Strom- und Gasrechnung nicht mehr leisten kann, braucht Hilfe.

Aber das kann eine sozialpolitische Frage sein, die etwa über gezielte Instrumente wie die Mindestsicherung gelöst werden kann. Der für alle auf Pump aufgespannte ganz breite Schutzschirm ist ein Irrweg.