Wer bekommt den Klimabonus als Gutschein?

Ab sofort wird der Klimabonus laut Klimaschutzministerium ausgezahlt. Die überwiegende Mehrheit im Land bekommt diesen automatisch auf ihr Konto überwiesen. 1,2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher bekommen den Bonus jedoch in den kommenden Tagen und Wochen zugeschickt- in Form von Sodexo-Gutscheinen. Vorgesehen sind die Gutscheine für jene, die weder Geld vom Staat (Pension, Kindergeld etc.) erhalten, noch ihre Kontodaten beim Portal FinanzOnline hinterlegt haben (für Steuerausgleich und Co.). Und für jene, die über kein eigenes Konto verfügen. Für Erwachsene beträgt der Klimabonus 500 Euro, für Kinder bis zum 18. Lebensjahr sind es 250 Euro.