Dass Donald Trump nach Ende seiner Amtszeit kistenweise Dokumente mit nach Hause nahm, von denen eine große Zahl als "topsecret" eingestuft waren, weitet sich immer mehr zur Staatsaffäre aus. Am 8. August hatte das FBI eine Hausdurchsuchung auf Trumps Luxus-Anwesen Mar-a-Lago in Florida durchgeführt – ein bislang einmaliger Vorgang in der US-Geschichte. Die private Mitnahme staatlicher Dokumente stellt in den USA eine Straftat dar, die mit Haft bestraft werden kann.