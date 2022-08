Die steigenden Asylzahlen im Land bringen eine außergewöhnliche Entwicklung mit sich. Während sonst Afghanistan und Syrien bei den Herkunftsländern führen, steht in der Juli-Statistik des Innenministeriums Indien auf Platz eins. Und das, obwohl Antragsteller aus dem bevölkerungsstarken Land praktisch keine Chance auf Asyl haben. Zahlreiche Personen werden derzeit an der burgenländischen Grenze aufgegriffen, viele von ihnen ziehen nach der Registrierung weiter. Doch in den heimischen Erstaufnahmezentren steigt die Zahl jener, die im Land bleiben wollen. Sie alle eint ein gemeinsamer Ausgangspunkt auf dem Weg nach Europa – Serbien.