Mit Elisabeth Köstinger hat die nächste Vertraute von Ex-Kanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz in der Privatwirtschaft angedockt. Sie wechselt zu dem in Diex in Kärnten ansässigen Finanzdaten-Spezialisten Mountain View, die Firma gehört Superfund-Gründer Christian Baha, wo auch Ex-Finanzminister Gernot Blümel tätig ist. Blümel war bis Juli Chef des Österreich-Ablegers und leitet nun von der Schweiz aus die Gruppe. Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck hat eine eigene Consultingfirma (MSC-Consulting) aus der Taufe gehoben, Ex-Wissenschaftsminister Heinz Faßmann steht der Akademie der Wissenschaften vor.