Die Freiheitlichen sind Tage nach Beginn der "Causa Jenewein" endgültig in den Angriffsmodus übergegangen. Auch am Mittwoch wurde scharfe Kritik an der Berichterstattung der Medien über den ehemaligen Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein geäußert. Einen Ursprung der Berichte über den mutmaßlichen Suizidversuch Jeneweins sieht Mediensprecher Christian Hafenecker dabei in der "Giftküche der ÖVP".