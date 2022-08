Drama um den in den letzten Tagen in Turbulenzen geratenen ehemaligen FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein: Nach Informationen der Kleinen Zeitung soll Jenewein in der Nacht auf Sonntag in seinem Haus in Niederösterreich einen Suizid-Versuch unternommen haben. Er wurde von seiner Frau bewusstlos auf der Couch gefunden, in Folge alarmierte sie auch die Rettungskräfte. Jenewein befindet sich derzeit in einem Wiener Spital im künstlichen Tiefschlaf.

Jenewein hatte in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt, weil er überraschend aus der FPÖ ausgetreten ist. Offenbar kam er einem Parteiausschluss zuvor. Auf dem bei einer Razzia beschlagnahmten Handy wurde der Entwurf einer anonymen Anzeige gefunden, die gegen Teile der Wiener FPÖ-Riege eingebracht worden ist. Jenewein gilt als enger Vertrauter von FPÖ-Chef Kickl, in Parteikreisen geht man davon aus, dass Jenewein dies nicht ohne Wissen des Parteichefs getan hatte. Jeneweins Handy war beschlagnahmt worden, weil der Verdacht im Raum stand, dass Informationen des ehemaligen BVT gegen Geld geflossen sein sollen – es gilt die Unschuldsvermutung.

Medien berichten auch von einem Abschiedsbrief Jeneweins. Darin soll er schreiben, dass er von seinem Parteichef Herbert Kickl, der ihn fallen gelassen habe, "tief enttäuscht" sei.

Aus der FPÖ gab es am Sonntagnachmittag keine Stellungnahme, man bat aber im Sinne der Familie Jeneweins um mediale Zurückhaltung.