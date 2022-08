Der Fall von Lisa-Maria Kellermayr – jener oberösterreichischen Ärztin, der monatelanger Terror via Internet am Ende das Leben gekostet hat – wirft ein hartes Schlaglicht darauf, wie schwer es Opfern noch immer fällt, gegen Hass im Netz vorzugehen. Und das, obwohl erst Anfang 2021 ein neues Gesetz der türkis-grünen Koalition in Kraft getreten ist, das Opfern die Möglichkeit geben sollte, sich zu wehren.