Größer könnte der Unterschied nicht sein. Während sich Alexander Van der Bellen längst im Vorwahlkampf befindet, der von einem mehrköpfigen Wahlkampfteam gesteuert wird, erste Plakate in Druck gegangen sind, fast eine Million Euro an Spenden eingetrudelt sind, die Liste der Unterstützer immer länger wird – am Samstag stießen „Bergdoktor“ Hans Sigl, Ex-EU-Kommissar Franz Fischler, Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer dazu, ward der freiheitliche Kandidat in den letzten Wochen nicht gesehen. Außer auf einem Urlaubsfoto, das ihn mit seiner Frau im burgundischem Beaune zeigt. Walter Rosenkranz feierte am Freitag seine 60. Geburtstag und kehrte am Wochenende aus dem Urlaub zurück.