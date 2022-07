Größer könnte der Unterschied nicht sein. Während sich Alexander Van der Bellen längst im Vorwahlkampf befindet, der von einem mehrköpfigen Wahlkampfteam gesteuert wird, erste Plakate in Druck gegangen sind, fast eine Million Euro an Spenden eingetrudelt sind, die Liste der Unterstützer immer länger wird – am Samstag stießen „Bergdoktor“ Hans Sigl, Ex-EU-Kommissar Franz Fischler, Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer dazu, ward der freiheitliche Kandidat in den letzten Wochen nicht gesehen. Außer auf einem Urlaubsfoto, das ihn mit seiner Frau im burgundischem Beaune zeigt. Walter Rosenkranz feierte am Freitag seine 60. Geburtstag und kehrte am Wochenende aus dem Urlaub zurück.

Daraus den Schluss zu ziehen, die FPÖ habe die Flinte ins Korn geworfen, ist Unsinn. Bei jeder Wahl starten die Blauen als Letzte in den Wahlkampf, die Strategie trägt die Handschrift von FPÖ-Chef und Ausdauersportler Herbert Kickl, der genau weiß, dass man bis zur Wahl in zehn Wochen noch einen langen Atem braucht. Am 9. August beginnt das Sammeln der 6000 Unterstützungserklärungen, Ende August wird man wissen, wer sonst noch am 9. Oktober in den Rung steigt.

Am Dienstag und Mittwoch hat Rosenkranz seine ersten Termine, in der Steiermark und in Kärnten, allerdings in Form von Sprechstunden als Volksanwalt (Anmeldung nötig) – am Dienstag in Weiz und Deutschlandsberg, am Mittwoch im Feldkirchen Hermagor. Den Vorwurf, hier werde Funktion und Wahlkampf vermengt, kontern die Freiheitlichen mit dem Hinweis, Van der Bellen denkwürdige Reden in Bregenz und Salzburg bei den Festspieleröffnungen sind wohl auch dem Wahlkampf geschuldet sein. 2004 kandidierten Heinz Fischer und Benita Ferrero-Waldner - und gaben ihre Ämter als Nationalratspräsident bzw. Außenministerin genauso wenig nicht auf.

Rosenkranz Wahlkampf wird von der FPÖ-Zentrale aus gemanagt, Volker Höferl ist in Personalunion auch Sprecher des Kandidaten. Der Slogan „Holen wir uns unser Österreich zurück“ stammt aus Kickls Feder. Rosenkranz verzichtet auf Spenden, drei Millionen Euro stellt die Partei zur Verfügung. Unvereinbar? „Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ.“