Schon vor vier Monaten haben Sie den Wehrsprechern im Parlament ihren Plan von einem zehn Milliarden Euro schweren "Neutralitätsfonds" und die Anhebung des Heeresbudgets auf bis zu 1,5 Prozent des BIP vorgelegt. Bis jetzt ist davon nichts zu sehen. Verraten Sie uns, warum die Ansage damals kein PR-Gag war?

KLAUDIA TANNER: Es hat sich seitdem nichts an den zugrundeliegenden Plänen und Notwendigkeiten geändert. Insbesondere steht außer Streit, dass der Anstieg des Budgets über die Legislaturperiode hinaus erfolgen soll, das ist mit den 1,5 Prozent BIP im Bundesfinanzrahmen bis 2026 gemeint. Ich sehe keine Partei, die etwas dagegen hätte, daher gibt es auch keinen Grund an diesem Fahrplan zu zweifeln.

Sie haben damals immerhin eine klare Ansage gemacht. Wie weit ist man denn in den Verhandlungen davon noch entfernt?

Das ist nicht nur eine Ansage, sondern die Notwendigkeit, der sehr genaue Pläne zugrunde liegen. Wir mussten nach dem 24. Februar das Risikobild adaptieren, wir haben die Streitkräfteprofile überarbeitet. Und da gibt es drei Bereiche, in die zu investieren ist: Das sind die Autarkie, die Ausrüstung und der Schutz der Soldaten und die Mobilität zu Lande und zu Luft. Was oft untergeht: Wir beginnen nicht bei Null, in den letzten zweieinhalb Jahren wurde bereits sehr viel investiert. Und dass ein jahrzehntelanges Nicht-Investieren nicht binnen zwei, drei Jahren aufzuholen ist, steht außer Frage.

Wie soll das Bundesheer in fünf bis zehn Jahren aussehen, wohin geht die Reise?

Da komme ich wieder auf die drei genannten Bereiche zurück. Wir wissen auch, was wir können wollen. Wir haben im Haus eine sehr gute Grundsatzplanungsabteilung unter Generalmajor Bruno Hofbauer, der die Streitkräfteprofile sehr genau ausgearbeitet hat. Auf internationaler Ebene leisten wir unseren Beitrag im Bereich des strategischen Kompass. Da ist der Zugang, dass wir das in jenen Komponenten tun, wo wir jetzt schon die Expertise haben: Das sind die Bereiche Logistik, ABC-Abwehr und alles, was mit Gebirgskampf zu tun hat.

Braucht Österreich eine gänzlich neue Sicherheitsdoktrin, wie es auch namhafte Persönlichkeiten und Experten in einem offenen Brief fordern?

Es liegt mir fern, die Grenzen meiner Zuständigkeit zu überschreiten. Denn in diesem Fall liegt sie beim Parlament. Aber neben jeder parlamentarischen Diskussion über eine neue Sicherheitsdoktrin steht außer Frage, dass das Bundesheer budgetär wie auch personell in die Lage versetzt werden muss, seinen verfassungsgemäßen Aufgaben nachkommen zu können. Wir müssen aber auch erklären, was Neutralität heißt - besonders seit dem Beitritt zur EU. Das wurde in der Vergangenheit vernachlässigt. Wir sind neutral, aber auf jeden Fall auch ein wichtiger Partner in der gemeinsamen Sicherheits-und Verteidigungspolitik.

Wie wollen Sie Österreich wehrhafter machen?

Wenn wir die Wehrbereitschaft mit Finnland und Schweden vergleichen, sind wir schon sehr weit davon entfernt. Nicht einmal ein Viertel der Bevölkerung ist bereit, das Land mit der Waffe zu verteidigen. Das kommt daher, dass wir den Begriff der "Umfassenden Landesverteidigung" nicht wirklich gelebt haben. Wir haben bereits begonnen, sie wiederzubeleben. Die geistige Landesverteidigung ist zwar nicht die erste Aufgabe unseres Ressorts aber wir rollen hier jetzt eine breite Kampagne aus. Wir wollen insbesondere der nächsten Generation erklären, was man eigentlich verteidigen soll - nämlich unsere Werte und unsere Demokratie.

Sie haben zuletzt oft betont, dass sich das Bundesheer wieder stärker seinen Kernaufgaben widmen muss. Gesteht man damit ein, dass die Rolle als "Hilfsarmee" überstrapaziert wurde?

Das hat den einen oder anderen Soldaten schon sehr wehgetan. Nicht falsch verstehen: Assistenz- und Unterstützungsleistungen sind im Wehrgesetz festgeschrieben und sie haben in den letzten Jahren viel dazu beigetragen, dass das Vertrauen in das Bundesheer und die Soldaten ungemein gestiegen ist. Aber es leidet auch etwas darunter: Man kommt nicht mehr zum Üben, nicht mehr zu den eigentlichen Aufgaben. Das ist jetzt wieder vermehrt zu tun.

Konsequenterweise müsste man dann auch den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz an der Grenze zurückfahren.

Da ist jeweils zu beurteilen, was unabdingbar noch notwendig ist. An der Grenze bleibt weiter unser Ziel, so wenig Grundwehrdiener wie möglich einzusetzten - das ist uns zeitweise nicht immer gelungen. Der Fokus soll hier auf dem Einsatz der Miliz liegen. Was die Botschaftsbewachung in Wien betrifft, bin ich überzeugt davon, dass wir sie weiter zurückfahren können.

Milizsoldaten sollen zu mehr Übungen verpflichtet werden © BMLV/Giessauf

Österreich ist das einzige Land, das sich ein Milizheer ohne Übungspflicht leistet. Rekruten werden nach sechs Monaten Grundwehrdienst entlassen, was Experten für sinnlos halten. Warum scheut man selbst jetzt davor, über zwei Monate verpflichtende Milizübungen nachzudenken?

In dieser Diskussion wissen manche nicht, wovon sie sprechen. Dass die Miliz üben muss, ist das eine. Dass verpflichtende Milizübungen eine Verlängerung des Grundwehrdienstes auf acht Monate bedeuten, sehe ich nicht. Für solche Beschlüsse braucht man Partner. Haben Sie irgendeine Partei gehört, die aktiv für eine Verlängerung des Grundwehrdienstes und damit auch des Zivildienstes eintritt? Ich nicht.

Wollen Sie es?

Ich sehe jetzt die Notwendigkeit dazu nicht. Mein Zugang ist, das zu tun, was ich in meinem eigenen Bereich anordnen kann. Das ist zum einen das Modell 6 plus 3, also die freiwillige Verlängerung des Grundwehrdienstes. Zum anderen muss die Miliz mehr zum Üben kommen, indem man sie - wie zuletzt in Eisenerz - in große Übungen der Truppe einbindet. Dazu habe ich den Generalstab beauftragt, Modelle auszuarbeiten. Die für mich zentrale Frage lautet dabei: Warum soll nicht jeder Milizsoldat, der sich einmal gemeldet, nicht auch zum öfteren Üben verpflichtet werden?

Bezeichnenderweise hat die größte Übung des Bundesheeres im Krisenjahr 2022 zum Inhalt, eine Großveranstaltung mit zivilen Partnern durchzuführen und militärische Flugmanöver publikumswirksam darzustellen. Sie wissen, worauf ich hinaus will?

Ich habe keinen Grund an der Expertise unserer Sicherheits- und Verteidigungsfachleute zu zweifeln. Ich glaube, der Übungsinhalt passt. Wir wollen bei der Airpower zudem zeigen, was wir können und was wir schon alles beschafft haben. Das sollten wir generell öfters tun.

Wäre es gerade im Bereich der Luftstreitkräfte nicht ehrlicher darauf hinzuweisen, was wir nicht können? Luftverteidigung und Drohnenabwehr, um zwei Beispiele zu nennen.

Das ist über Jahrzehnte passiert. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil ich sonst niemals junge Menschen für die Karriere bei den Luftstreitkräften begeistern kann. Mit dem neuen Hubschrauber, auf den sich alle schon so freuen, werden wir wieder mehr Piloten und Luftfahrzeugtechniker bekommen, davon bin ich überzeugt.

Aber ja, es gibt ohne Zweifel Nachholbedarf. Das beginnt bei der dringend notwendigen Drohnenabwehr. Solche Systeme werden auch benötigt, um auch eine abschreckende Wirkung nach außen zu erzielen. Zwei solcher Drohnenabwehrsysteme kosten in etwa 50 Millionen Euro. Und das ist nur ein kleiner Teil der Liste an Investitionen die wir brauchen.

Zurück zur Airpower: Die Bundesregierung bereitet uns geistig schon auf einen kalten Winter mit knappen Gasreserven vor - aber zuvor lädt das Bundesheer noch zur Mega-Flugshow nach Zeltweg. Sehen Sie da nicht die Diskrepanz?

Es ist wichtig, dass Vorbereitungen für eine Gasknappheit getroffen werden, das passiert ja auf allen Ebenen. Man sollte aber nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wenn man in der Geschichte zurückblickt, war es ja immer so: Die soziale Sicherheit ist wichtiger als die militärische. Ich will das nicht tun.

Nicht nur ich tu mir dabei schwer, die Airpower als einen Beitrag zur militärischen Sicherheit zu sehen.

Dann nehmen wir Sicherheit als Überbegriff. Sicherheit heißt auch, dass unsere Luftstreitkräfte in der Lage sind zu helfen und zu unterstützen. Und wenn man sich die zivilen Unternehmen anschaut, die dort ausstellen: Gerade die beschäftigen sich mit der Frage, wie das Fliegen grüner werden kann. Da ist auch schon vieles in der Forschung passiert. Es ist genau der richtige Zeitpunkt, das zu zeigen.

Wann bekommt das Bundesheer seinen neuen Generalstabschef?

Die Hearings der Kommission wurden gerade abgeschlossen. Nachdem ich alle schriftlichen Gutachten bekommen habe, werde ich mir alle elf Bewerber noch einmal persönlich anschauen und dann so rasch wie möglich die Entscheidung treffen.

Können Sie ausschließen, dass dabei Parteipolitik eine Rolle spielt?

Darum geht's mir überhaupt nicht, deshalb gibt es ja eine unabhängige Bewertungskommission. Die letzte Entscheidung liegt zwar bei mir, doch die ist ausschließlich danach zu richten, wer der Beste ist.

Mit Alexander Van der Bellen hatten Sie in den letzten Jahren einen starken Fürsprecher für die Anliegen des Bundesheeres. Werden Sie sich offiziell für seine Wiederwahl aussprechen?

Es ist richtig, dass sich der Oberbefehlshaber des Bundesheeres für unsere Anliegen einsetzt. Ich gehe davon aus, dass er sich auch weiter für ein höheres Budget stark macht. Aber ganz offen: Ich habe anderes zu tun, als Wahlempfehlungen abzugeben.