Heute trifft Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) virtuell die Landeshauptleute, am Dienstag die Gesundheitslandesräte, am Mittwoch tritt die türkis-grüne Bundesregierung zu einem „Sommerministerrat“ im Wienerwald zusammen. Sehr wahrscheinlich wird bei einem dieser Treffen die „Quarantäne“ – gemeint ist die automatische Absonderung Covid-Infizierter – zu Grabe getragen. Wie genau, ist noch offen. Künftig könnten Infizierte nur noch „verkehrsbeschränkt“ werden – also manche Orte (Krankenhäuser und Altenheime z. B.) gar nicht, andere nur mit FFP2-Maske betreten dürfen.