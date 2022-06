Der Wiener Bürgermeister, der falsche Klitschko und der echte Selenskyj

Wiens Bürgermeister fiel - wie mehrere andere Politiker - auf eine Videokonferenz mit dem falschen Bürgermeister von Kiew herein. Am Donnerstag wird sich der ukrainische Präsident an die Österreicherinnen und Österreicher richten.